Superati i limiti di escherichia coli vietata la pesca delle vongole

A causa del superamento dei limiti di Escherichia coli, il dipartimento di Prevenzione Uoc Igiene Alimenti di origine animale ha vietato la pesca delle vongole nell'area che va dalla spiaggia di Mezzavalle fino al confine con il Comune di Sirolo. La misura riguarda il tratto di mare interessato e rimarrà in vigore fino a nuove comunicazioni ufficiali. Il divieto è stato adottato per tutelare la sicurezza alimentare dei consumatori.

ANCONA – A causa del superamento dei limiti di escherichia coli, il dipartimento di Prevenzione Uoc Igiene Alimenti di origine animale ha disposto il divieto di raccolta delle vongole nel tratto di mare compreso tra la spiaggia di Mezzavalle fino al confine con il Comune di Sirolo. "Leggi le.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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