Diversi scooter in fiamme nella notte | paura per i residenti - VIDEO

Notizia in breve

Nella notte, diversi scooter sono andati in fiamme a Calata Capodimonte, vicino a un murale dedicato a Maradona. Le fiamme hanno causato paura tra i residenti, che hanno assistito alle fiamme senza poter fare molto. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini. Nessuna persona è rimasta coinvolta.