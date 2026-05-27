Diversi scooter in fiamme nella notte | paura per i residenti - VIDEO
Nella notte, diversi scooter sono andati in fiamme a Calata Capodimonte, vicino a un murale dedicato a Maradona. Le fiamme hanno causato paura tra i residenti, che hanno assistito alle fiamme senza poter fare molto. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini. Nessuna persona è rimasta coinvolta.
Attimi di terrore nel corso della notte a Calata Capodichino - nei pressi di un noto murale dedicato a Maradona - dove alcuni scooter, per cause da accertare, sono andati in fiamme. L'incendio ha allarmato i residenti che hanno allertato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. “Stanotte alle 4. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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