Fiamme nella notte in città | due diversi incendi danneggiano una palestra e un' auto

Nella notte, due incendi hanno provocato danni significativi in città. Il primo si è verificato in una palestra, causando danni strutturali, mentre il secondo ha interessato un'auto parcheggiata lungo la strada, con le fiamme che hanno alterato la vettura. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per indagare sulle cause degli incendi e per mettere in sicurezza le aree coinvolte.

BRINDISI - Le fiamme hanno scosso la città questa notte: due differenti incendi hanno danneggiato prima una palestra, poi un'auto parcheggiata per strada. In entrambi i casi sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, che alla fine hanno avuto ragione dei. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Notte segnata dagli incendi: in fiamme un'auto, un camper e un furgoncino cassonatoIl primo rogo al rione Perrino, a Brindisi, dove anche il solaio di un porticato e il prospetto di una palazzina hanno riportato danni.

Massarosa, un furgone e due auto divorate dalle fiamme nella notteMassarosa (Lucca), 18 gennaio 2026 - Fiamme nella notte tra il 17 e 18 gennaio a Massarosa dove un furgone e due auto sono state divorate da un...

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Fiamme in un appartamento, paura nella notte ad AlgheroPaura la scorsa notte ad Alghero per un incendio che ha danneggiato un appartamento in una palazzina di via Malta. (ANSA) ... ansa.it

Autocarro a noleggio divorato dalle fiamme nella notte, un passante vede il fumo e lancia l'allarme. L'ombra del doloPORDENONE - C'è l'ombra del dolo dietro il rogo che ieri notte ha distrutto uno dei mezzi che l'Antoniolli Srl noleggia in via viale Treviso. Le fiamme hanno lambito anche i ... ilgazzettino.it

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