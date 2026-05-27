Nella serata del 27 maggio 2026, al Navile, sono state incendiate diverse auto e alcuni cassonetti in un intervallo di circa due ore. Un'ampia colonna di fumo si è sollevata nel cielo, visibile dalla zona. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per gli accertamenti e le operazioni di spegnimento. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze. La polizia sta indagando sulle cause e sui responsabili degli incendi.

Bologna, 27 maggio 2026 - Serata di tensione al Navile: nell'arco di due ore circa, sono state date alle fiamme diverse auto e presi di mira anche alcuni cassonetti. Per domare le fiamme sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco con diverse squadre del comando di Bologna. Per fortuna, i roghi non hanno provocato feriti o intossicati. La zona che è stata vandalizzata è quella di Marco Polo, coinvolgendo via Lame, via del Lazzaretto e anche via Terracini: risultano, al momento, quattro veicoli incendiati e almeno un cassonetto in fiamme. Sulle cause degli incendi sono al lavoro le forze dell'ordine ma, stando alle circostanze (gli episodi sono molto vicini nel tempo e anche nelle posizioni), pare si tratti di atti dolosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Diverse auto in fiamme al Navile, grande colonna di fumo in cielo: cos’è successo

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