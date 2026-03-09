Fumo e fiamme nei pressi dell’A22 la colonna di fumo si alza al cielo

Un incendio si è sviluppato nei pressi dell’A22, con fiamme che si sono propagate vicino a un rio. Una grossa colonna di fumo si alza dal luogo dell’incendio e si può vedere anche dalla tangenziale di Trento. Sul posto stanno intervenendo le squadre di emergenza per contenere il rogo. La situazione ha causato disagi alla circolazione stradale nella zona.

Il fatto è successo nella tarda serata di domenica 8 marzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari di Trentino Emergenza e la polizia locale Le fiamme che divampano vicino al rio e una nube di fumo che si innalza al cielo, ben visibile anche dalla tangenziale di Trento. È questo lo scenario che ieri pomeriggio, domenica 8 marzo, ha allertato i cittadini di Trento. I dettagli delle dinamiche dei fatti sono al vaglio delle forze dell’ordine. Secondo le prime ipotesi, a prendere fuoco potrebbero essere stati dei materassi e altri oggetti in plastica utilizzati da alcune persone senza fissa dimora che stavano bivaccando nei pressi del rio della zona. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Articoli correlati

Camper in fiamme, la colonna di fumo si alza al cieloSono stati momenti di apprensione quelli di martedì sera, 23 dicembre 2025, in viale Verona a Trento Sud dove un camper all’interno del piazzale del...

Leggi anche: Bruciano i rifiuti in un cantiere: la colonna di fumo si alza al cielo

Contenuti utili per approfondire Fumo e fiamme nei pressi dell'A22 la...

Temi più discussi: Incendio boschivo, in azione i vigili del fuoco: fumo e fiamme, oltre 500 metri quadri di terreno coinvolti; Beirut, esplosioni nei sobborghi meridionali: fiamme e fumo tra i palazzi residenziali; Incendio in una attività commerciale, fumo e fiamme; Fumo e fiamme nella cucina di un negozio di kebab, clienti evacuati.

Fiamme sull’autostrada: autoarticolato in fumo nei pressi del casello di LacedoniaFiamme sull’autostrada: autoarticolato in fumo nei pressi del casello di Lacedonia. Intervento dei vigili del fuoco. ilgiornalelocale.it

Svegliati da fiamme e fumo in casa: due intossicatiL'incendio è divampato dal seminterrato Due persone sono rimaste lievemente intossicate a causa di un incendio che si è sviluppato in un'abitazione bifamiliare in via Ripe a Montelabbate. Le fiamme si ... youtvrs.it

Roma, scompare un quindicenne, la mamma chiede aiuto ai CC. Che lo ritrovano: vendeva fumo al parco con un coetaneo x.com

Camion carico di gas si rovescia sull'autostrada: forti esplosioni, fumo nero e traffico in tilt - facebook.com facebook