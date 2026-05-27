Divano in tessuto come pulirlo senza lasciare aloni

Da dilei.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il divano in tessuto è un elemento centrale nelle zone living, apprezzato per praticità e comfort. Per pulirlo senza lasciare aloni, si consiglia di usare un panno umido con acqua tiepida e un detergente delicato. È importante evitare prodotti aggressivi e non strofinare troppo, per prevenire aloni o danni alla superficie. Dopo aver pulito, si può passare un panno asciutto per eliminare l’umidità residua.

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Il divano in tessuto è spesso il grande protagonista della nostra zona giorno: pratico, vissuto e comodissimo. Ma visto che il suo è un duro lavoro, a un certo punto può capitare di notare accumuli di polvere, macchie e alterazioni che spiccano al primo sguardo. Va detto, i rivestimenti chiari sono più soggetti a mostrare l’usura, ma anche quelli scuri possono evidenziare qualche alone se la pulizia non è corretta. Ed è qui che si commettono gli errori più gravi, scegliendo detergenti sbagliati o non misurando la forza di spazzolamento. La pulizia di un sofà in stoffa richiede infatti che si seguano alcune regole fondamentali e anche la giusta tecnica. 🔗 Leggi su Dilei.it

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