Due minori sono stati identificati come responsabili della distruzione di circa dieci metri di staccionata e di una panchina nel percorso verde di Bastia Umbra. Le autorità hanno avviato le procedure per l’applicazione di sanzioni previste per atti di vandalismo commessi da minorenni. L’intervento segue il danno causato all’area pubblica, che era stata danneggiata senza motivazioni apparenti. Gli interventi di riparazione sono in corso.

Bastia Umbra, 27 maggio 2026 - Adesso i vandali che hanno distrutto la staccionata e la panchina del percorso verde di Bastia hanno un nome e un cognome. Si tratta di due sedicenni denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria minorile. Su di loro grava l'accusa di " deturpamento di un bene pubblico". La settimana scorsa era stato lo stesso sindaco Erigo Pecci a denunciare il grave gesto alle autorità. L'ira del sindaco. "Quello che viene colpito non è il Comune come istituzione - scriveva il primo cittadino -. Viene colpito un bene comune, qualcosa che appartiene a tutti i cittadini, alle famiglie, ai ragazzi, alle persone che ogni giorno vivono e frequentano questi spazi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Distruggono dieci metri di staccionata: presi i vandali. Sono due minori

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