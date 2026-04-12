Staccionata distrutta dai vandali in via Bertini

Nella giornata di domenica 12 aprile, un lettore ha segnalato la distruzione di alcuni metri di staccionata in via Bertini. La recinzione, che delimitava un’area verde dal marciapiede, risulta danneggiata a causa di atti di vandalismo. La foto condivisa mostra chiaramente i danni sulla struttura, che si estende lungo una parte della strada. La polizia locale ha ricevuto la segnalazione e sta verificando quanto accaduto.