Staccionata distrutta dai vandali in via Bertini
Nella giornata di domenica 12 aprile, un lettore ha segnalato la distruzione di alcuni metri di staccionata in via Bertini. La recinzione, che delimitava un’area verde dal marciapiede, risulta danneggiata a causa di atti di vandalismo. La foto condivisa mostra chiaramente i danni sulla struttura, che si estende lungo una parte della strada. La polizia locale ha ricevuto la segnalazione e sta verificando quanto accaduto.
Scrive il lettore: “Come da foto scattata domenica 12 aprile in via Bertini, alcuni vandali hanno distrutto alcuni metri di staccionata che delimita un'area verde dal marciapiede. Credo proprio che l'ignoranza la delinquenza di certe persone non abbia più limiti”. .🔗 Leggi su Forlitoday.it
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