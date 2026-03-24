Assaltato un bar di via Abbeveratoia | i vandali distruggono la vetrata d' ingresso

Nella notte, un bar in via Abbeveratoia è stato preso di mira da vandali che hanno sfondato la vetrata d'ingresso, provocando danni significativi. Il proprietario ha scoperto il locale danneggiato al suo risveglio, segnando l’ennesimo episodio di vandalismo nella zona. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e raccogliere elementi utili alle indagini.

"Triste risveglio per il proprietario del Nitro Kar Caffè di Via Abbeveratoia - si legge in una nota di Futuro Nazionale - che ha trovato le vetrine del proprio locale distrutte dall’ennesimo atto vandalico. Un episodio che purtroppo non sorprende più nessuno: la frequenza con cui si verificano questi atti delinquenziali è tale che la cittadinanza rischia di assuefarsi. Ma per chi ogni giorno apre un’attività commerciale, investe tempo, denaro e speranze, e si alza pregando di non essere il prossimo bersaglio, la situazione è diventata insostenibile. Ogni giorno qualcuno scopre di essere finito nel mirino di delinquenti che agiscono indisturbati, mentre la percezione di sicurezza continua a crollare. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Vandali distruggono la stazione di Carpenedo FOTO I vandali distruggono le gradinate dell’arenaA Riccione i vandali hanno nuovamente preso di mira la platea dell’arena che si trova all’interno del parco degli Olivetani, accanto alle scuola...