Dissesto quasi 18 milioni dal ministero dell' Ambiente | fondi anche per Alimena
Il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha stanziato quasi 18 milioni di euro per interventi contro il dissesto idrogeologico in Sicilia. I fondi sono stati destinati attraverso l’assessorato al Territorio, che ha presentato i progetti di intervento. Tra le località coinvolte ci sono anche Alimena e altre aree dell’isola. La somma sarà utilizzata per finanziare lavori di consolidamento del territorio e prevenzione dei rischi legati alle alluvioni e ai dissesti.
Quasi 18 milioni di euro dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica per finanziare interventi di contrasto al dissesto idrogeologico in Sicilia presentati dall'assessorato al Territorio. Gli interventi che saranno finanziati riguardano una decina di comuni siciliani e fra questi c'è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Dissesto idrogeologico, quasi 18 milioni alla Sicilia e fondi anche per l'Agrigentino: ecco dove
Mobilità e ambiente, dal ministero arrivano 5 milioni: incassati i fondi grazie allo status di co-capoluogoIl ministero dell’Ambiente ha assegnato a Cesena 5 milioni di euro per progetti di mobilità urbana sostenibile.
Si parla di: Fondi del ministero per opere pubbliche: finanziati 14 progetti mantovani su 88 presentati.
Dissesto idrogeologico, in Abruzzo 13 interventi per 24,3 milioniUn nuovo passo concreto nella strategia di contrasto al dissesto idrogeologico in Abruzzo con un finanziamento di 24,3 milioni di euro per 13 interventi che, aggiunti ai dieci attivati a fine 2025, ... ansa.it
Regione, il Pd accusa: Spariti dal bilancio 18 milioni per frane, trasporti e diritto allo studioLa manovra da 203 milioni che la Regione ha varato per coprire il rosso di Asl e ospedali è arrivata in Consiglio regionale. E il documento allegato al disegno di legge ha fatto saltare fuori alcuni ... torino.repubblica.it