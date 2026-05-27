Dissesto quasi 18 milioni dal ministero dell' Ambiente | fondi anche per Alimena

Notizia in breve

Il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha stanziato quasi 18 milioni di euro per interventi contro il dissesto idrogeologico in Sicilia. I fondi sono stati destinati attraverso l’assessorato al Territorio, che ha presentato i progetti di intervento. Tra le località coinvolte ci sono anche Alimena e altre aree dell’isola. La somma sarà utilizzata per finanziare lavori di consolidamento del territorio e prevenzione dei rischi legati alle alluvioni e ai dissesti.