Mobilità e ambiente dal ministero arrivano 5 milioni | incassati i fondi grazie allo status di co-capoluogo

Da cesenatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministero dell’Ambiente ha assegnato a Cesena 5 milioni di euro per progetti di mobilità urbana sostenibile. I fondi sono stati ottenuti grazie allo status di co-capoluogo. La somma rientra in un nuovo programma integrato dedicato a migliorare la mobilità e l’ambiente in città. La decisione è stata comunicata nelle ultime settimane, senza ulteriori dettagli sui progetti specifici.

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La stagione degli investimenti continua per Cesena. Alla città malatestiana sono stati assegnati 5 milioni di euro dal ministero dell’Ambiente nell’ambito del nuovo Programma integrato dedicato alla mobilità urbana sostenibile. Le risorse serviranno a finanziare interventi sul trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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