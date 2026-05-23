Mobilità e ambiente dal ministero arrivano 5 milioni | incassati i fondi grazie allo status di co-capoluogo
Il ministero dell’Ambiente ha assegnato a Cesena 5 milioni di euro per progetti di mobilità urbana sostenibile. I fondi sono stati ottenuti grazie allo status di co-capoluogo. La somma rientra in un nuovo programma integrato dedicato a migliorare la mobilità e l’ambiente in città. La decisione è stata comunicata nelle ultime settimane, senza ulteriori dettagli sui progetti specifici.
La stagione degli investimenti continua per Cesena. Alla città malatestiana sono stati assegnati 5 milioni di euro dal ministero dell’Ambiente nell’ambito del nuovo Programma integrato dedicato alla mobilità urbana sostenibile. Le risorse serviranno a finanziare interventi sul trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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