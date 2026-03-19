Il comune di Ponzano di Fermo ha ricevuto un finanziamento di 6,2 milioni di euro proveniente dai fondi del Pnrr destinati alla messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico. Il contributo è finalizzato a interventi specifici per migliorare la stabilità delle aree a rischio. La somma rappresenta una parte delle risorse destinate alla tutela del territorio italiano in questo settore.

Grazie ai finanziamenti del Pnrr per la messa in sicurezza del territorio dalle criticità derivanti dal dissesto idrogeologico, il comune di Ponzano di Fermo ha ottenuto un finanziamento da 6,2 milioni di euro. Risorse che consentiranno al Comune dell’entroterra Fermano di realizzare una serie di opere strategiche per la messa in sicurezza e il consolidamento del territorio. "Desidero esprimere la mia personale soddisfazione – spiega il sindaco Diego Mandolesi - per gli importanti finanziamenti ottenuti, che si inseriscono in un quadro più ampio di interventi che l’Amministrazione sta portando avanti con impegno e continuità. Rivolgo un ringraziamento agli uffici comunali, che hanno reso possibile il raggiungimento di questi risultati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dissesto idrogeologico: ecco i fondi

Articoli correlati

Dissesto idrogeologico, ecco i fondi per MontegalloDopo mesi di attesa arriva una notizia attesa dai residenti delle frazioni di Montegallo colpite dal dissesto idrogeologico.

Dissesto idrogeologico, la Regione stanzia nuovi fondi per Alberobello e GiovinazzoLa Giunta regionale ha approvato, oggi pomeriggio, un provvedimento che assegna ulteriori risorse a due importanti interventi già in corso nei Comuni...

Telegiornale della sera del 15 /10/ 25

Contenuti utili per approfondire Dissesto idrogeologico

Temi più discussi: Dissesto idrogeologico: ecco i fondi; Rischio idrogeologico, ecco come cambia il valore degli immobili. Lo studio di Politecnico e Mit; Dissesto idrogeologico in provincia di Imperia: il punto di Coldiretti; Dissesto idrogeologico, gli interventi finanziati da Stato e Regione in Oltrepò.

Dissesto idrogeologico: Italia fragile: a rischio il 94,5% dei comuniIl 94,5% dei comuni italiani è interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico e in Sicilia il territorio coinvolto è aumentato del 20,2 ... ilgolfo24.it

Dissesto a Genova, Salis incontra Ciciliano: ecco strumenti di monitoraggio satellitare e priorità d'interventoCome preannunciato nei giorni scorsi si è tenuto quest'oggi l'incontro tra la sindaca di Genova Silvia Salis e il capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano. La richiesta ... primocanale.it

FUSCALDO, MINORANZA ALL’ATTACCO: “PRIMA SICUREZZA, POI PROPAGANDA” Dissesto idrogeologico, depuratore sequestrato e priorità amministrative nel mirino dei consiglieri Filella e Carnevale https://www.calabriainchieste.it/2026/03/17/fuscaldo-m - facebook.com facebook