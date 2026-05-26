Mario Rampioni disperso a Bologna | l’appello per ritrovarlo

Da ilrestodelcarlino.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mario Rampioni, 83 anni, è scomparso lunedì mattina nella zona del Parco dei Cedri e Bellaria a Bologna. La famiglia ha lanciato un appello per ritrovarlo, riferendo che non è più stato visto dopo le prime ore del giorno. Le forze dell'ordine sono impegnate nelle ricerche, che continuano senza sosta.

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Bologna, 26 maggio 2026 – Mario Rampioni, 83 anni, non si trova. Si sarebbe disperso ieri mattina, lunedì 25 maggio, in zona Parco dei CedriBellaria. O almeno è da lì che è arrivato l’ultimo segnale del suo telefono. Mario indossava pantaloni lunghi, un borsello scuro e una camicia a quadretti verdi e azzurra. L’allarme arriva dai familiari che chiedono a chiunque lo veda o lo trovi di avvisare. "In caso di avvistamento segnalare alle forze dell’ordine” è la richiesta. Oppure chiamare il numero +39 320 4724057. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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