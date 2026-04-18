Cade nel fiume a Forni Avoltri elicotteri e sommozzatori per ritrovarlo

Un uomo di 80 anni è scivolato nel torrente vicino a Frassenetto di Forni Avoltri questa mattina. Sul posto sono intervenuti elicotteri e sommozzatori per cercare di rintracciarlo, ma le circostanze dell’incidente non sono ancora del tutto chiare. La zona è stata immediatamente messa sotto controllo dalle forze dell’ordine mentre si attende di conoscere gli sviluppi della ricerca.

Un anziano di 80 anni è caduto stamattina nelle acque di un torrente, in circostanze ancora poco chiare, nei pressi di Frassenetto di Forni Avoltri. Un passante si è tuffato per salvarlo, ma non riuscendo a capire in che punto del corso d'acqua fosse l'anziano, ha dovuto desistere. Per ritrovare.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Cade nel fiume a Forni Avoltri, elicotteri e sommozzatori per ripescarloUn anziano di 80 anni è caduto stamattina nelle acque di un torrente, in circostanze ancora poco chiare, nei pressi di Frassenetto di Forni Avoltri. Leggi anche: Sommozzatori ed elicotteri per trovare il 78enne lanciatosi nel Garigliano | FOTO