Discovering Modena il tour in inglese per riscoprire la città praticando la lingua
Un tour in inglese permette di scoprire Modena, attraversando i suoi luoghi più significativi e la storia che va dall’epoca romana ai tempi moderni. L’itinerario include testimonianze di diversi periodi storici e si rivolge a chi desidera conoscere la città praticando la lingua inglese. La visita offre un percorso attraverso monumenti e testimonianze archeologiche che raccontano l’evoluzione urbana e culturale di Modena.
Modena, its history and most significant places. Testimonials from Roman times to the contemporary age. Travellers, guests and Italians as well. Tour in inglese rivolto anche agli italiani per imparare la lingua visitando la città. Con Donatella GalloRitrovo ore 20.50 davanti al Duomo di Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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