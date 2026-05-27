Discovering Modena il tour in inglese per riscoprire la città praticando la lingua

Notizia in breve

Un tour in inglese permette di scoprire Modena, attraversando i suoi luoghi più significativi e la storia che va dall’epoca romana ai tempi moderni. L’itinerario include testimonianze di diversi periodi storici e si rivolge a chi desidera conoscere la città praticando la lingua inglese. La visita offre un percorso attraverso monumenti e testimonianze archeologiche che raccontano l’evoluzione urbana e culturale di Modena.