Un uomo britannico è stato trovato in isolamento in un ospedale di Milano dopo aver trascorso circa 17 giorni in diverse città italiane d'arte, tra cui Roma, Firenze e Venezia. Durante il viaggio, ha soggiornato in vari bed and breakfast, prima di essere localizzato martedì sera in una struttura milanese. Le autorità sanitari hanno avviato le procedure necessarie per monitorare eventuali rischi legati all'infezione.

Roma, Firenze, Venezia e Milano. Un tour lungo, circa una ventina di giorni, fino a quando martedì sera non è stato rintracciato in un bed&breakfast del capoluogo lombardo e portato all’ ospedale Sacco, dove si trova in isolamento. È questa la mappa degli spostamenti del turista inglese, 60 anni, sottoposto a quarantena obbligatoria perché lo scorso 25 aprile si trova sul volo Sant’Elena-Johannesburg insieme alla donna olandese, moglie del “paziente zero” dell’hantavirus, poi morta anche lei nei giorni successivi. A bordo c’era anche il cittadino svizzero ricoverato a Zurigo negli scorsi giorni. È stato in giro in Italia per 17 giorni toccando tutte le classiche mete di storia e arte del nostro Paese.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hantavirus, il tour italiano dell’inglese in isolamento a Milano: i suoi 17 giorni in giro per le città d’arte

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