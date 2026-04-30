Scoperto a Roma un manoscritto con il più antico poema in lingua inglese

Un manoscritto antico contenente l’Inno di Cædmon, il primo poema in lingua inglese noto, è stato scoperto nella Biblioteca nazionale centrale di Roma. La scoperta è stata fatta dai ricercatori del Trinity College di Dublino, che hanno analizzato il documento e confermato la sua rilevanza storica. Il manoscritto risale a diversi secoli fa e rappresenta una delle testimonianze più antiche della letteratura in lingua anglosassone.

Un antico manoscritto, che custodiva al suo interno il testo dell'Inno di Cædmon, il primo poema conosciuto in lingua inglese, è stato ritrovato alla Biblioteca nazionale centrale di Roma dai ricercatori del Trinity College di Dublino.Il documento risale a un periodo compreso tra l'800 e l'830 dC.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Roma, scoperto manoscritto con il più antico poema in inglese(Adnkronos) – Una copia finora sconosciuta del più antico poema in lingua inglese è stata scoperta nella Biblioteca Nazionale Centrale di Roma da un... Scoperto in Turchia il cane domestico più antico del mondo: viveva con l’uomo 15.800 anni faUno studio appena pubblicato su Nature identifica in Anatolia i cani domestici più antichi mai confermati dalla scienza: vivevano con una popolazione... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Roma, scoperto manoscritto con il più antico poema in inglese; Ospite ricercato scoperto in un affittacamere di Roma: licenza sospesa al titolare; Scoperto a Roma un manoscritto con il più antico poema in lingua inglese; Biblioteca Nazionale, scoperto manoscritto del IX secolo con il più antico poema in inglese. Scoperto a Roma il Cædmon’s Hymn, il più antico poema in lingua ingleseUna copia finora sconosciuta del più antico poema in lingua inglese è stata scoperta nella Biblioteca Nazionale Centrale di Roma da un gruppo di studiosi del Trinity College di Dublino. Il manoscritto ... msn.com Roma, scoperto manoscritto con il più antico poema in inglese(Adnkronos) – Una copia finora sconosciuta del più antico poema in lingua inglese è stata scoperta nella Biblioteca Nazionale Centrale di Roma da un gruppo di studiosi del Trinity College di Dublino. msn.com Craig Venter è morto: addio allo scienziato che ha scoperto il dna decodificando il genoma umano x.com Arsenale nascosto in Aspromonte: scoperto deposito segreto tra i muretti a secco - facebook.com facebook