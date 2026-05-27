Disastri naturali | Unipol Assicurazioni analizza la difesa del territorio

Unipol Assicurazioni ha avviato un’analisi sulle strategie di tutela del patrimonio immobiliare contro i disastri naturali. La compagnia valuta come migliorare le coperture assicurative e le misure di prevenzione, considerando le recenti calamità. Si studiano interventi per ridurre i danni e gestire il rischio geologico, senza ancora definire dettagli specifici. L’obiettivo è individuare soluzioni efficaci per proteggere le abitazioni e le proprietà dai fenomeni naturali.

? Punti chiave Come possiamo proteggere davvero il patrimonio immobiliare dai disastri naturali?. Quali strategie adottano le assicurazioni per gestire il rischio geologico?. Chi deve rispondere della sicurezza delle infrastrutture durante un'alluvione?. Perché la prevenzione tecnica non basta a garantire la sicurezza cittadina?.? In Breve Confronto con Daniela D'Agostino programmato per il 27 maggio 2026 alle ore 17:01.. Analisi focalizzata sulla resilienza infrastrutturale e gestione intelligente del rischio immobiliare.. Vignetta sulla gondola islamica e intervento satirico di Caro Porro inclusi nella giornata.. Il 27 maggio 2026 alle ore... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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