Nel 2025, il numero di persone costrette a lasciare le proprie case a causa di conflitti armati supera quello delle vittime di disastri naturali. Secondo i dati disponibili, le nazioni che contribuiscono al 66% degli sfollamenti forzati sono alcune tra le più coinvolte in conflitti armati. La crescente instabilità in diverse regioni ha portato a uno spostamento di popolazioni e a un aumento delle crisi umanitarie legate alla guerra.

? Punti chiave Perché la violenza sta superando la forza dei disastri naturali?. Quali nazioni causano il 66% degli sfollamenti per conflitti armati?. Come influisce il raddoppio dei conflitti internazionali sui nuovi spostamenti?. Perché i ritorni forzati nascondono la reale entità della crisi?.? In Breve 32,3 milioni di sfollati per violenza contro 29,9 milioni per disastri naturali.. L'83% degli sfollati nel 2025 fugge da guerre o atti di violenza.. Iran e Repubblica Democratica del Congo causano due terzi degli sfollamenti bellici.. Sudan, Colombia, Siria, Yemen e Afghanistan ospitano metà degli sfollati per guerra.. Nel 2025, gli sfollamenti interni causati da conflitti e violenza hanno raggiunto un livello record di 32,3 milioni di persone, superando per la prima volta i movimenti dettati dai disastri naturali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sfollati per guerra: nel 2025 i conflitti superano i disastri naturali

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