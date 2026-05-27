Diritto naturale Giustizia e Letteratura convegno a Casa Petrarca
Venerdì 29 e sabato 30 maggio si svolge a Casa Petrarca ad Arezzo il convegno internazionale “Diritto naturale Giustizia e Letteratura”. L’evento si tiene in via dell’Orto 28 e rappresenta il quarto appuntamento del Seminario permanente del Diritto naturale. La discussione riguarda i rapporti tra diritto, giustizia e letteratura, coinvolgendo relatori provenienti da diversi paesi. Sono previsti interventi e tavole rotonde.
Arezzo, 27 maggio 2026 – Venerdì 29 e sabato 30 maggio presso Casa del Petrarca in via dell’Orto 28, ad Arezzo, appuntamento con “Diritto naturale Giustizia e Letteratura ”, quarto Convegno internazionale del Seminario permanente del Diritto naturale. Il convegno si inserisce nell’ambito delle attività di disseminazione del Seminario permanente Per la storia del diritto naturale moderno, diretto dal Prof. Franco Todescan, ed è organizzato in collaborazione con l’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze di Arezzo, il Centro per lo studio dei classici della filosofia politica e della simbolica politica di Arezzo e il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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