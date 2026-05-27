diritto naturale giustizia e letteratura convegno a casa petrarca

Notizia in breve

Venerdì 29 e sabato 30 maggio si svolge a Casa Petrarca ad Arezzo il convegno internazionale “Diritto naturale Giustizia e Letteratura”. L’evento si tiene in via dell’Orto 28 e rappresenta il quarto appuntamento del Seminario permanente del Diritto naturale. La discussione riguarda i rapporti tra diritto, giustizia e letteratura, coinvolgendo relatori provenienti da diversi paesi. Sono previsti interventi e tavole rotonde.