A Roma si è tenuto oggi il convegno intitolato “Le imprese al voto. La loro scelta sulla giustizia”, promosso da Conflavoro. L'evento ha riunito rappresentanti di diverse aziende e professionisti del settore, affrontando le questioni legate alla riforma della giustizia e al ruolo delle imprese nel processo decisionale. La discussione si è concentrata sulle modalità di partecipazione e sui temi più rilevanti per il mondo imprenditoriale.

Roma, 11 marzo 2026 – Si è svolto a Roma il convegno dal titolo “Le imprese al voto. La loro scelta sulla giustizia”, promosso da Conflavoro. Al centro dell'incontro, la presentazione e la discussione dei risultati del sondaggio nazionale realizzato dall'Istituto Piepoli sul livello di conoscenza e sulle opinioni delle imprese rispetto alla riforma della giustizia. L'appuntamento ha rappresentato un momento di approfondimento e dialogo tra istituzioni, politica, piccole e medie imprese su un tema considerato strategico per il funzionamento del sistema economico e per la competitività delle imprese. Per il presidente di Conflavoro, Roberto Capobianco: “Il confronto promosso oggi dimostra quanto il tema della giustizia sia sentito dal mondo produttivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Riforma della giustizia, a Roma il convegno di Conflavoro. “Le imprese al voto. La loro scelta sulla giustizia”

