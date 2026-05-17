Gli Atti degli Apostoli | un perfetto mix di letteratura diritto e misticismo

Gli Atti degli Apostoli sono un libro del Nuovo Testamento scritto in greco antico. Il testo descrive gli eventi e le attività dei primi cristiani, concentrandosi sulle azioni degli apostoli e le loro missioni. La narrazione copre un arco temporale che va dalla morte di Gesù fino a circa trent'anni dopo. Il libro combina elementi di letteratura, riferimenti a norme legali dell'epoca e aspetti di carattere spirituale. Viene considerato uno dei principali documenti storici riguardanti le origini della Chiesa cristiana.

Cosa sono gli Atti degli Apostoli? Sono un testo contenuto nel Nuovo Testamento, scritto in greco antico. La loro redazione definitiva risale probabilmente al periodo compreso tra l'Ottanta e il Novanta dopo Cristo (anche se il tema è dibattuto) e - oltre ad essere un pezzo delle scritture sacre per i cristiani - sono lo strepitoso racconto di un'epoca e di un mondo. Per rendersene conto niente di meglio della nuova edizione degli Atti, appena arrivata in libreria per i tipi di Marsilio, a cura di Adriana Destro e Mauro Pesce. Il volume offre una lettura inedita di questi testi fondanti del cristianesimo, che per stile e coesione fanno pensare ad una redazione portata avanti da una sola mano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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