Diritti nei campi intesa tra Cna e associazione Petroselli | Rivalorizziamo l' essere umano

Un protocollo d’intesa tra l’associazione culturale Luigi Petroselli e la Cna di Viterbo e Civitavecchia mira a mettere al centro la dignità del lavoro e a sviluppare le competenze nel settore agricolo della Tuscia. L’accordo punta a rafforzare i diritti dei lavoratori nei campi e a valorizzare l’aspetto umano delle attività agricole. La collaborazione si concentra sulla promozione di pratiche che migliorino le condizioni e le capacità degli operai agricoli.

"Mettere al centro la dignità del lavoro e far crescere le competenze nei campi della Tuscia". Nasce con queste premesse l'intesa tra l'associazione culturale Luigi Petroselli e la Cna di Viterbo e Civitavecchia, che hanno firmato un protocollo d'intesa per unire il mondo dei lavoratori agricoli. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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