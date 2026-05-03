Sahrawi una crisi lunga 50 anni | missione del Comitato diritti umani della Camera nei campi profughi in Algeria

Oggi ha preso il via una visita ufficiale del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, guidato da Laura Boldrini, nei campi profughi del popolo Sahrawi in Algeria. La missione si concentra su una regione che da ormai cinquant’anni vive una crisi legata alla disputa territoriale e alle condizioni di vita dei rifugiati. La delegazione visiterà le aree di accoglienza e incontrerà rappresentanti locali e della società civile.

Laura Boldrini – foto di Marco Spartà ROMA – Inizia oggi la visita istituzionale del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, presieduto da Laura Boldrini, in Algeria presso i campi profughi del popolo Sahrawi. “Parliamo di una delle crisi più lunghe e dimenticate al mondo, che va a vanti da oltre 50 anni- dichiara la Presidente Boldrini – a cui il Comitato diritti umani vuole dare la giusta attenzione nell’ottica di giungere a un atto parlamentare, auspicabilmente condiviso da tutte le forze politiche, che possa prendere una posizione chiara nei confronti di questa situazione”. Prima di recarsi nei campi situati nei pressi di Tindouf, la delegazione italiana incontrerà le autorità algerine, tra cui il vicepresidente del Parlamento.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Sahrawi, una crisi lunga 50 anni: missione del Comitato diritti umani della Camera nei campi profughi in Algeria Notizie correlate Tornano a Salerno “I Giovedì del Cinema dei Diritti Umani”: focus sui bambini nei conflittiTorna al Liceo Alfano I la rassegna “I Giovedì del Cinema dei Diritti Umani”, giunta alla sua tredicesima edizione. Dalle foreste africane ai diritti umani: la missione di Maria Rita? Cosa sapere Maria Rita Gallozzi coordina le ispezioni FSC tra le foreste di Camerun e Costa d'Avorio. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Sahrawi, una crisi lunga 50 anni: missione del Comitato diritti umani della Camera nei campi profughi in Algeria; Camera: domani missione Comitato Diritti Umani nei campi profughi Sahrawi; Dazi, Schlein Governo reintegri Fondo Auto e chieda forte risposta Ue a Trump; Governo, Fazzolari: Quasi 1,2 milioni di posti di lavoro a tempo indeterminato in più. Sahrawi, una crisi lunga 50 anni: missione del Comitato diritti umani della Camera nei campi profughi in AlgeriaROMA - Inizia oggi la visita istituzionale del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, presieduto da Laura Boldrini, in Algeria ... lopinionista.it