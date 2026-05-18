Il sindaco e la presidente di un’associazione locale hanno firmato un Protocollo d’intesa che riguarda iniziative di collaborazione sul territorio. L’accordo prevede la definizione di attività condivise e l’implementazione di progetti comuni tra le parti coinvolte. La firma è avvenuta alla presenza di rappresentanti istituzionali e di membri dell’associazione, che si sono impegnati a rispettare gli accordi stabiliti. L’atto ufficiale sarà disponibile nelle prossime ore attraverso i canali istituzionali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco Clemente Mastella e la presidente dell’associazione di promozione sociale Radici Loredana Frezza hanno firmato stamane un protocollo d’intesa per la progettazione e realizzazione congiunta di iniziative culturali, educative e di turismo delle radici, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico dei territori di origine Le parti si impegnano a: – promuovere progetti educativi rivolti a scuole, giovani e comunità sulla narrazione delle radici, l’identità locale e la memoria delle famiglie; – sviluppare percorsi di turismo delle radici e storytelling territoriale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Firmato Protocollo d’intesa tra il Comune e l’Associazione Radici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ANCI VENETO PROTOCOLLO PER AGEVOLARE L'IMPIEGO DEI DISABILITY MANAGER NEI COMUNI 18062025

Sullo stesso argomento

Firmato un protocollo d'intesa tra Unimpresa Irpinia-Sannio e l'associazione "Liberi dal debito"Unimpresa Irpinia Sannio e l’Associazione di Promozione Sociale “Liberi dal Debito” hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato ad attivare...

Firmato il Protocollo d’Intesa tra Prefettura e ABI/OSSIFFirmata l’intesa tra il Prefetto Francesco Esposito e il coordinatore OSSIF Marco Iaconis: due anni di misure su prevenzione, scambio informativo e...

L'Autorità per lo Sviluppo di Asir ha firmato un protocollo d'intesa con l'associazione italiana ASSORESTAURO per rafforzare la cooperazione nel restauro e nella tutela dei borghi e degli edifici storici, nonché per trasferire competenze specialistiche nel settore x.com

Cabina economica del Nord-Ovest: i Distretti di Piemonte, Lombardia e Liguria firmano un protocollo di intesa strategico per il settore aerospaziale reddit

Firmato protocollo d’intesa tra il Comune di Benevento e l’associazione RadiciIl sindaco Clemente Mastella e la presidente dell’associazione di promozione sociale Radici Loredana Frezza hanno firmato stamane un protocollo d’intesa per la progettazione e realizzazione congiunta ... ntr24.tv

Firmato protocollo d’intesa tra Comune di Vittoria e Società Interporti Siciliani ApsVittoria, 18 maggio 2026 - SIS e Comune di Vittoria firmano il protocollo d'intesa per lo sviluppo dell'autoporto L'accordo pone le basi per la valorizzazione ... radiortm.it