Firmato Protocollo d’intesa tra il Comune e l’Associazione Radici

Da anteprima24.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco e la presidente di un’associazione locale hanno firmato un Protocollo d’intesa che riguarda iniziative di collaborazione sul territorio. L’accordo prevede la definizione di attività condivise e l’implementazione di progetti comuni tra le parti coinvolte. La firma è avvenuta alla presenza di rappresentanti istituzionali e di membri dell’associazione, che si sono impegnati a rispettare gli accordi stabiliti. L’atto ufficiale sarà disponibile nelle prossime ore attraverso i canali istituzionali.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco Clemente Mastella e la presidente dell’associazione di promozione sociale Radici Loredana Frezza hanno firmato stamane un protocollo d’intesa per la progettazione e realizzazione congiunta di iniziative culturali, educative e di turismo delle radici, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico dei territori di origine Le parti si impegnano a: – promuovere progetti educativi rivolti a scuole, giovani e comunità sulla narrazione delle radici, l’identità locale e la memoria delle famiglie; – sviluppare percorsi di turismo delle radici e storytelling territoriale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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