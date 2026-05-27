Dimostrerò il mio amore per Verghereto

Il giorno dopo la vittoria elettorale, il nuovo sindaco di Verghereto si è recato subito in municipio, dove ha iniziato la giornata lavorativa. È stato eletto con 43 anni, è sposato e ha due figli. È socio amministratore di un’azienda di telecomunicazioni e risiede a Ville di Montecoronaro. La sua presenza in ufficio è stata documentata nelle prime ore del mattino, presso la sede comunale situata in via Caduti d’Ungheria.

Il giorno dopo l’elezione a sindaco di Verghereto, Simone Mercatelli, 43 anni, sposato, moglie e due figli, di Ville di Montecoronaro, socio amministratore di una azienda di telecomunicazioni, era già al lavoro di prima mattina nella sede municipale, che s’affaccia su via Caduti d’Ungheria. Una sede che Mercatelli conosce già dal 2005 quando è entrato per la prima volta in consiglio come consigliere nell’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Fedele Camillini, e poi dal 2015, sino alle elezioni appena concluse, come capogruppo consiliare nelle due giunte guidate dal sindaco Enrico Salvi. Sindaco Mercatelli, quando ha percepito che stava per diventare sindaco di Verghereto? "Quando sono arrivati i risultati del seggio di Verghereto-capoluogo e di Alfero ho cominciato a concretizzare l’idea di poter vincere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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