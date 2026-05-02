Martina Colombari ha parlato del suo passato sentimentale in un’intervista al Corriere della Sera, affermando che l’amore con il suo ex, Alberto Tomba, è stato autentico. Ha anche condiviso che Tomba è stato il suo primo fidanzato e la prima persona con cui ha avuto rapporti intimi. Inoltre, ha rivelato di aver cambiato diversi partner in passato, prima di incontrare il suo attuale compagno.

“Prima di conoscere Billy cambiavo un ragazzo al mese”, rivela Martina Colombari al Corriere della Sera. Eppure il primo a conquistare il suo cuore era stato l’ex campione Alberto Tomba. “Una favola alla Disney”, la definisce lei oggi, “il campione e la più bella d’Italia. È crollata dopo la copertina di 7 dove il titolo era: ‘Io sono mia’. Mi hanno odiato tutti perché gli avevo tolto attenzione. Il nostro è stato un amore vero. Il mio primo fidanzato, il primo con cui ho fatto l’amore”. Alberto Tomba e Martina Colombari si incontrano nel 1991, proprio a Miss Italia, primo tassello della carriera della 16enne di Riccione. Lui, il grande dello sci tricolore con tre ori olimpici al collo, ne ha 25 e viene chiamato come giudice del concorso di bellezza.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Martina Colombari sull’ex Alberto Tomba: “Il nostro è stato un amore vero. Il mio primo fidanzato, il primo con cui ho fatto l’amore”

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