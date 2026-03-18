Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che le Finals di tennis saranno trasmesse su Mediaset, specificando che le partite andranno su Canale 5 e Italia 1. Ha inoltre rivelato che la boxe rappresenta il suo primo amore e si è detto felice per il successo di suo figlio. Durante l'incontro con i giornalisti, ha aggiunto che per gli Internazionali bisognerà valutare i costi, sottolineando che più eventi si trasmettono, meglio è.

Pier Silvio Berlusconi nel consueto incontro con i giornalisti ha sottolineato gli ascolti positivi delle reti Mediaset nel primo trimestre, nonostante la concomitanza dell’Olimpiade Milano Cortina e del Festival di Sanremo, e la crescita di Mfe-Mediaset, la holding paneuropea controllata da Fininvest che nel 2025 ha raddoppiato gli utili rispetto all’anno precedente. Come sempre ha parlato anche di sport, in particolare del tennis che in passato era già transitato sulle reti Mediaset e in autunno riapparirà. "Lo sport è sempre un prodotto interessante, attrae target diversi, più maschili ma sempre importanti. Da italiano sono felice che la... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pier Silvio Berlusconi: "Bene le Finals di tennis su Mediaset. Boxe mio primo amore. Felice per mio figlio"

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