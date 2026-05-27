Dimmi La Verità - Stefano Piazza | Gli errori di Trump in Iran

Notizia in breve

Il 27 maggio 2026, si parla degli errori degli Stati Uniti in Iran. Stefano Piazza analizza le scelte fatte dagli Stati Uniti nel paese, evidenziando le decisioni considerate sbagliate. La trasmissione si concentra su eventi e azioni specifiche, senza commenti personali o interpretazioni. La puntata si sofferma sui momenti chiave delle strategie americane e sui loro effetti. Nessuna opinione viene espressa, solo fatti e decisioni prese dagli Stati Uniti in relazione all’Iran.