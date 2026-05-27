Dimmi La Verità - Stefano Piazza | Gli errori di Trump in Iran
Il 27 maggio 2026, si parla degli errori degli Stati Uniti in Iran. Stefano Piazza analizza le scelte fatte dagli Stati Uniti nel paese, evidenziando le decisioni considerate sbagliate. La trasmissione si concentra su eventi e azioni specifiche, senza commenti personali o interpretazioni. La puntata si sofferma sui momenti chiave delle strategie americane e sui loro effetti. Nessuna opinione viene espressa, solo fatti e decisioni prese dagli Stati Uniti in relazione all’Iran.
Ecco #DimmiLaVerità del 27 maggio 2026. Con il nostro Stefano Piazza analizziamo gli errori degli Usa in Iran. Ecco #DimmiLaVerità del 26 maggio 2026. Con l'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti commentiamo gli sviluppi preoccupanti della guerra in Iran. Ecco #DimmiLaVerità del 25 maggio 2026. Con la nostra Flaminia Camilletti commentiamo i risultati elettorali e le ultime dichiarazioni di Vannacci. Ecco #DimmiLaVerità del 22 maggio 2026. Il presidente di Azione Elena Bonetti spiega perché la nuova legge elettorale sarebbe un disastro per i cittadini. Ecco #DimmiLaVerità del 21 maggio 2026. Con il nostro Alessandro Rico commentiamo l'ennesima follia della burocrazia europea. 🔗 Leggi su Laverita.info
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