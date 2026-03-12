Dimmi La Verità | Stefano Graziosi | Ecco cosa pensano gli americani della guerra in Iran

Nel nuovo episodio di #DimmiLaVerità del 12 marzo 2026, Stefano Graziosi analizza le opinioni degli americani sulla guerra in Iran. Il giornalista riferisce le reazioni e i commenti raccolti tra la popolazione statunitense, senza aggiungere interpretazioni o commenti personali. La puntata si concentra sui sentimenti e le dichiarazioni di cittadini e persone comuni riguardo a questa situazione internazionale.

Ecco #DimmiLaVerità del 12 marzo 2026. Il nostro Stefano Graziosi ci spiega come sta reagendo il popolo americano alla guerra in Iran. Ecco #DimmiLaVerità dell'11 marzo 2026. Il nostro Gianluigi Paragone spiega perché il governo deve muoversi in fretta contro i rincari dei prezzi di gas e benzina. Ecco #DimmiLaVerità del 10 marzo 2026. Il nostro vicedirettore Giuliano Zulin spiega nel dettaglio le ripercussioni della guerra sul prezzo di gas, diesel e benzina. Ecco #DimmiLaVerità del 9 marzo 2026. Il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè di Forza Italia spiega perché è fondamentale andare a votare al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo prossimi.

