Dimmi La Verità | Stefano Graziosi | Gli scenari in Iran allo scadere dell' ultimatum di Trump
Ecco il settimo aprile 2026, con il nuovo episodio di #DimmiLaVerità. Stefano Graziosi si concentra sugli sviluppi possibili in Iran alla scadenza dell’ultimatum imposto dall’ex presidente degli Stati Uniti. La puntata analizza le implicazioni di questa decisione e le possibili reazioni della regione. La situazione resta di forte attenzione internazionale, mentre si attende di capire quali saranno le mosse delle parti coinvolte nelle prossime ore.
Ecco #DimmiLaVerità del 7 aprile 2026. Il nostro Stefano Graziosi analizza cosa potrà accadere stanotte allo scadere dell'ultimatum di Trump all'Iran. Ecco #DimmiLaVerità del 3 aprile 2026. Il nostro Fabio Amendolara commenta l'inchiesta a carico di 7 carabinieri per la morte di Ramy. Ecco #DimmiLaVerità del 2 aprile 2026. Il capogruppo di Fdi in Commissione Sport, Alessandro Amorese, commenta il flop dell'Italia e chiede più libertà per le tifoserie. Ecco #DimmiLaVerità dell1 aprile 2026. La deputata della Lega Giovanna Miele ci parla della proposta di legge per vietare i social ai minori di 14 anni e del dilagare della violenza tra i giovanissimi. 🔗 Leggi su Laverita.info
Iran, cosa succederà stanotte allo scadere dell'ultimatum di Trump? Dal rinvio dell'attacco al raid a tappeto, gli scenariCosa succederà alla scadenza dell'ultimatum di Donald Trump all'Iran? A Washington hanno sintonizzato gli orologi alle ore 20 (orario della East...
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