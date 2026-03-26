Verolavecchia | Chiedi chi era Don Gallo

A Verolavecchia, si chiede chi fosse Don Gallo. Mariano ha scritto e interpretato un testo su di lui. Don Andrea Gallo era un prete originario di Genova, conosciuto anche come educatore, saggista e partigiano. La sua figura è stata oggetto di attenzione e discussione nella comunità locale.

Scritto e interpretato da Mariano. Don Andrea Gallo è stato un presbitero genovese. Educatore, saggista e partigiano. Venuto a mancare nel 2013 all'età di 85 anni. Definito il prete degli ultimi, amato in modo trasversale da tutto il popolo di Genova ma non solo. Amico di molti artisti, in particolare Fabrizio De Andrè. Questo spettacolo racconterà con parole e canzoni la buona novella che c'è sempre stata dietro Don Andrea Gallo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Verolavecchia: Chiedi chi era Don Gallo Articoli correlati Chiedi chi era CharlotProvate a chiedere alla “ragazzina bellina dal naso garbato”, la stessa quindicenne alla quale gli Stadio domandavano “chi erano i Beatles”, chi era... Da Torino al mondo: chi era Don Giovanni Bosco, il santo dei giovaniSan Giovanni Bosco (1815-1888) è stato un sacerdote e educatore italiano, fondatore dei Salesiani.