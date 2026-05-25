Concerto gratuito per il Summer Festival | 300 voci in piazza con l’Italian Gospel Choir

Da ferraratoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 21 giugno alle 21, in piazza Ariostea, si tiene il concerto gratuito della nazionale Italian Gospel Choir, parte del Summer Festival. L’evento, in occasione del solstizio d’estate e della Notte Rosa, vede in piazza circa 300 voci esibirsi davanti al pubblico. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. La performance si svolge all’aperto, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera musicale collettiva.

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Arriva a Ferrara il concerto della nazionale Italian Gospel Choir. Domenica 21 giugno alle 21, nel giorno del solstizio d’estate e nel cuore della Notte Rosa, la città ospiterà in piazza Ariostea, all’interno del Summer Festival, l’evento a ingresso gratuito fino a esaurimento posti (con. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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