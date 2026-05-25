Concerto gratuito per il Summer Festival | 300 voci in piazza con l’Italian Gospel Choir
Domenica 21 giugno alle 21, in piazza Ariostea, si tiene il concerto gratuito della nazionale Italian Gospel Choir, parte del Summer Festival. L’evento, in occasione del solstizio d’estate e della Notte Rosa, vede in piazza circa 300 voci esibirsi davanti al pubblico. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. La performance si svolge all’aperto, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera musicale collettiva.
Arriva a Ferrara il concerto della nazionale Italian Gospel Choir. Domenica 21 giugno alle 21, nel giorno del solstizio d’estate e nel cuore della Notte Rosa, la città ospiterà in piazza Ariostea, all’interno del Summer Festival, l’evento a ingresso gratuito fino a esaurimento posti (con. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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DOMENICA 21 GIUGNO 2026 - H 21:00 Italian Gospel Choir - IN CONCERTO - Ferrara Summer Festival - Piazza Ariostea - Ferrara (FE) - INGRESSO GRATUITO!!! Prenota QUI su Eventbrite il TUO posto: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-italian-gospel-choi facebook
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