Dimissioni ai vertici della diplomazia UE | scontro sotterraneo fra Kallas e von der Leyen

Il capo del Servizio Europeo per l’Azione Esterna ha annunciato le sue dimissioni anticipate, lasciando Bruxelles con una questione irrisolta. Le dimissioni sono state comunicate senza dettagli pubblici sulle motivazioni. La decisione ha generato tensioni tra le alte cariche della diplomazia europea, con scontri tra la commissaria alla politica estera e il presidente della Commissione. La notizia ha suscitato interrogativi sulla stabilità e sui possibili effetti sulla politica estera dell’Unione.

Il capo del Servizio Europeo per l’Azione Esterna (SEAE) ha annunciato le sue dimissioni anzitempo e ha lasciato a Bruxelles una perniciosa gatta da pelare. La designazione del successore della spagnola Belén Martínez Carbonell è infatti ostacolata dalla rivalità fra le istituzioni comunitarie su chi abbia la facoltà di stabilire la politica estera della UE. Emerge così la contesa sotterranea fra la Commissione della von der Leyen e l’organismi diplomatico che fa capo alla Kallas. Il problema del SEAE. L’importanza del SEAE, nome che il mainstream non cita spesso nelle sue cronache, risiede nell’essere di fatto il “Ministero degli Esteri” della UE, perché gestisce la diplomazia e la politica estera di Bruxelles. 🔗 Leggi su Follow.it

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