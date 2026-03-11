Il Parlamento Europeo si è riunito a Strasburgo mercoledì 11 marzo 2026, dove si è verificato un acceso scontro verbale tra l’esecutivo e i partiti di opposizione riguardo alla situazione in Iran. La discussione ha coinvolto i rappresentanti politici, creando tensione nell’aula durante la sessione. La presidente del Parlamento ha cercato di mantenere l’ordine mentre si affrontavano le divergenze.

Strasburgo, mercoledì 11 marzo 2026. L’aula del Parlamento Europeo è teatro di uno scontro verbale acceso tra l’esecutivo e i partiti di opposizione. La presidente della Commissione Ue ha preso la parola durante la plenaria, esprimendo una posizione netta riguardo alla situazione interna dell’Iran. I rappresentanti dei Socialisti hanno subito contestato il tono dell’intervento, definendolo inaccettabile. Il cuore del dibattito ruota attorno a una frase pronunciata dalla massima autorità esecutiva dell’Unione Europea. Durante il suo discorso, essa ha dichiarato che non c’è spazio per alcun rimpianto verso le strutture di potere teocratiche che governano il paese persiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parlamento Ue: scontro su Iran, von der Leyen in polemica

