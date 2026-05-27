Dimesso dal pronto soccorso la mattina ritrovato la sera in strada mentre dà in escandescenze | 30enne in ospedale

Un uomo di 30 anni, dimesso da un ospedale al mattino, è stato trovato in strada in stato di alterazione nella sera stessa. Le forze dell’ordine e il personale sanitario sono intervenuti congiuntamente per fermare il suo comportamento aggressivo. L’episodio si è verificato in un’area pubblica, dove il 30enne ha dato in escandescenze. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento. La situazione è stata gestita senza ulteriori complicazioni.

ANCONA – Si è reso necessario nella tarda serata di ieri l’intervento congiunto di forze dell’ordine e personale sanitario, per contenere un 30enne egiziano. La segnalazione, arrivata da via Raffaello Sanzio, riferiva di un uomo che stava infastidendo alcune persone. “Leggi le notizie di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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FULL| Wealthy Ex-Wife Left With Nothing Becomes Waitress, Surprises Mistress At Dinner With A Gift.

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