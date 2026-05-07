Panico in ospedale | viene dimesso ma ritorna e devasta il pronto soccorso

Un paziente dimesso dal pronto soccorso è tornato poco dopo e, in preda a un improvviso stato di rabbia, ha causato danni al triage e aggredito il personale sanitario. L’episodio ha generato grande scompiglio all’interno dell’ospedale, con le forze dell’ordine intervenute per contenere la situazione. Non sono stati riportati feriti gravi tra i presenti, ma l’accaduto ha suscitato preoccupazione tra i professionisti del reparto.

Era appena stato dimesso dal pronto soccorso. Ma poi è tornato indietro e in preda a una rabbia inspiegabile ha devastato il triage e assalito il personale. È stata una serata di paura quella di martedì 5 maggio all'ospedale di Vimercate dove un 36enne residente a Usmate Velate è stato arrestato.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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