Dimentica una pistola in chiesa riposta dentro una valigetta | denunciato

Un uomo è stato denunciato dopo aver dimenticato una pistola in chiesa, nascosta in una valigetta. L’episodio è avvenuto ieri 26 maggio nella parrocchia di via Delle Scuole alla Guizza a Padova. La scoperta è stata fatta da un volontario che ha segnalato l’oggetto alle forze dell’ordine. Le autorità hanno sequestrato l’arma e avviato le verifiche del caso. La situazione si è risolta in poche ore senza ulteriori conseguenze.

Si è risolto in poche ore un "giallo" scoppiato ieri 26 maggio all'interno della parrocchia di via Delle Scuole alla Guizza a Padova. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del radiomobile della Compagnia di Padova, il sacerdote all'interno del luogo sacro ha rinvenuto una valigetta e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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