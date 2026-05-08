Apprensione in Città Alta segnalato un ragazzo con una pistola Era una arma giocatolo | denunciato

Nella zona di Città Alta, una segnalazione ha portato alla polizia il fermo di un ragazzo di 15 anni che stava camminando nei pressi di un istituto scolastico. Durante il controllo, nello zaino del giovane è stata trovata una pistola soft air priva di tappino rosso. La presenza dell’arma, che si è rivelata essere un giocattolo, ha portato alla denuncia del ragazzo.

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SICUREZZA. La polizia, a seguito di una segnalazione, ha fermato un ragazzo di 15 anni che nello zaino aveva una pistola soft air senza tappino rosso che si aggirava nei pressi di un istituto scolastico di Città Alta. Momenti di apprensione nella mattinata di venerdì 8 maggio nei pressi di un istituto scolastico in Città Alta, dopo la segnalazione della presenza di un giovane che si aggirava con quella che sembrava un’arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che hanno subito avviato le ricerche sulla base della descrizione fornita dal segnalante. Poco dopo gli operatori hanno rintracciato un ragazzo italiano di 15 anni corrispondente alle caratteristiche indicate.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Apprensione in Città Alta, segnalato un ragazzo con una pistola. Era una arma giocatolo: denunciato Notizie correlate Leggi anche: "Ha una pistola, ha una pistola", apprensione dopo l'incidente stradale in via Mazzini: l'arma era un giocattolo Va alla festa di Carnevale con una pistola vera, minorenne denunciato: l’arma era alterataUn minorenne è stato denunciato a Godiasco (Pavia) perché alla festa di Carnevale portava una pistola softair alla cintura.