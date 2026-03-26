Un giovane di 22 anni è stato denunciato dalla Polizia locale di Corciano mentre si spostava con un monopattino elettrico. Durante un controllo, sono stati trovati in suo possesso sostanze stupefacenti. In casa, gli agenti hanno scoperto anche una serra e una pistola.

La Polizia locale di Corciano ha condotto una perquisizione domiciliare dopo il controllo su strada. Trovati quattro bustine tra hashish e marijuana, una mini serra artigianale e una valigetta con l’arma Un 22enne è stato denunciato dalla Polizia locale di Corciano dopo essere stato sorpreso a circolare con un monopattino elettrico e trovato in possesso di droga. A casa aveva installato una serra artigianale. Il 22enne è stato fermato nel corso di un servizio di pattugliamento, mentre circolava con un monopattino elettrico. Il suo comportamento ha insospettito gli operatori che hanno deciso di procedere con un controllo più approfondito. Il giovane è stato così accompagnato al comando per una perquisizione personale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Viaggiava in monopattino con la droga, in casa aveva una serra e una pistola: denunciato

Articoli correlati

Gira con una pistola a gas e la droga: denunciato un ragazzoMacerata, 17 febbraio 2026 – Denunciato un ventenne trovato dagli agenti con arma a gas e sostanza stupefacente.

Aveva allestito una serra per la marijuana in casa, 61enne arrestatoSi era specializzato nella coltivazione indoor della marijuana, creando una vera serra all’interno della sua abitazione, nel centro di Adrano.

Altri aggiornamenti su Viaggiava in monopattino con la droga...

Temi più discussi: Il monopattino rubato a Bologna viaggiava ad oltre 100 all'ora verso la Valtaro: 32enne denunciato; Ascolta la Callas, poi esce per la messa: a 88 anni travolto e ucciso da un monopattino truccato, guidato da un 13enne; Ventenne viaggia sul monopattino modificato: seimila euro di multe; Monopattino truccato: è una scheggia impazzita in pieno centro.

Corciano, sorpreso in monopattino con marijuana e hashishUn 22enne è stato denunciato a piede libero a Corciano al termine di un controllo sul territorio condotto nei giorni scorsi nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stu ... umbria24.it

Da Bologna alla Valtaro in treno con un costoso monopattino rubato ma il Gps svela la fuga: 32enne intercettato dai carabinieriIl monopattino da oltre mille euro sottratto a Bologna viaggiava a 100 km/h verso l'Appennino. Denunciato per ricettazione un 32enne straniero ... gazzettadiparma.it

L’uomo era alla guida di una Fiat Panda viaggiava all’alba in direzione di Castelvetrano quando per cause che sono in corso di accertamento sarebbe uscito fuori strada. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook

La sanzione su viale Regina Margherita di Savoia, l’automobilista viaggiava a 90 all’ora. La sentenza: non certificata la precisione dello strumento, gli altri sanzionati ora sperano x.com