DiMartedì Landini e la crisi di nervi per la standing ovation alla Meloni

Durante una trasmissione televisiva, il leader sindacale ha reagito con nervosismo a una standing ovation dedicata alla premier durante un intervento all’assemblea di un’associazione industriale. Nel frattempo, gli imprenditori hanno applaudito la discorso della premier, mentre le forze di sinistra hanno espresso critiche. La scena ha suscitato reazioni contrastanti sui social e tra gli spettatori. Non ci sono ulteriori dettagli sui commenti o sulle dichiarazioni ufficiali riguardo l’episodio.

Gli industriali applaudono Giorgia Meloni al suo intervento all'assemblea di Confindustria e a sinistra impazziscono. La prende male Repubblica, che parla di un " asse contro l'Europa ". E la prende peggio Maurizio Landini. Ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, il segretario della Cgil vede rosso quando la regia manda in onda le immagini della standing ovation per la premier. "Se li merita?", chiede Floris. "Mi viene in mente la canzone di De Gregori, che diceva che 'Ogni fallimento ha bisogno della sua claque '. Il problema - spiega Landini - non è quelli che applaudono. Il problema è quelli che non applaudono, non ci sono e sono la maggioranza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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