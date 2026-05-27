Diletta Leotta e Loris Karius a Gardaland | sole amore e tanto divertimento per la piccola Aria

Diletta Leotta e Loris Karius sono stati al parco di divertimenti Gardaland con la loro bambina, Aria, e alcuni amici e familiari. La giornata è stata caratterizzata da sole, momenti di svago e giochi. Sono stati fotografati mentre si divertivano tra le attrazioni del parco, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. La famiglia ha condiviso alcune immagini sui social media, mostrando la bambina in compagnia dei genitori.

Diletta Leotta e Loris Karius hanno scelto di trascorrere una giornata speciale a Gardaland Resort insieme alla piccola Aria e agli amici e familiari. La famiglia ha goduto di una giornata di sole e divertimento, tra passeggiate in Fantasy Kingdom e giri a bordo delle attrazioni più amate.Tra i. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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