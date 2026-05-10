Diletta Leotta è diventata mamma bis | è nato Leonardo L’annuncio social con il marito Loris Karius e la prima figlia Aria
Diletta Leotta ha annunciato sui social la nascita del suo secondo figlio, Leonardo, nato dal matrimonio con Loris Karius. La conduttrice, nota per il suo ruolo in una piattaforma televisiva, ha condiviso il lieto evento con una foto che include anche la prima figlia, Aria. L’annuncio ha attirato l’attenzione dei follower, che hanno commentato con affetto e congratulazioni.
Diletta Leotta è diventata mamma bis. La conduttrice, volto di Dazn, ha annunciato sui social la nascita del suo secondo figlio, insieme al marito Loris Karius. Il nuovo arrivato in famiglia si chiama Leonardo, come rivelato negli scatti condivisi sul suo canale social ieri, sabato 9 maggio, dove compare anche la primogenita della coppia, Aria, nata il 16 agosto del 2023. Nelle immagini pubblicate, il primo ritratto della famiglia al completo. L’annuncio della seconda gravidanza era arrivato lo scorso 10 dicembre. “Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”, aveva scritto il volto di Dazn.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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