Diletta Leotta è diventata mamma bis | è nato Leonardo L’annuncio social con il marito Loris Karius e la prima figlia Aria

Diletta Leotta ha annunciato sui social la nascita del suo secondo figlio, Leonardo, nato dal matrimonio con Loris Karius. La conduttrice, nota per il suo ruolo in una piattaforma televisiva, ha condiviso il lieto evento con una foto che include anche la prima figlia, Aria. L’annuncio ha attirato l’attenzione dei follower, che hanno commentato con affetto e congratulazioni.

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