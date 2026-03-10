Diletta Leotta e Loris Karius vivono in paesi diversi, ma continuano a mantenere la loro relazione. La conduttrice siciliana ha spiegato che questa scelta di vivere separati rafforza il loro legame. La coppia si trova a gestire la distanza mantenendo comunque una connessione stretta, senza condividere la stessa abitazione. La notizia è stata pubblicata da Novella 2000.

La conduttrice siciliana Diletta Leotta rivela perché vivere in due nazioni diverse sta fortificando il suo legame con il calciatore. La conduttrice siciliana Diletta Leotta rivela perché vivere in due nazioni diverse sta fortificando il suo legame con il calciatore tedesco Loris Karius Esiste una ricetta magica per far durare un’unione sotto i riflettori? Mentre molte coppie celebri scoppiano dopo pochi mesi di convivenza, Diletta Leotta sembra aver trovato una formula alternativa quanto discussa. Durante una recente ospitata nel podcast di Paola Perego, intitolato Poteva andare peggio, la celebre presentatrice di DAZN ha confessato che il pilastro del suo equilibrio coniugale risiede proprio nella distanza fisica. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Matrimonio a distanza per Diletta Leotta e Loris Karius: “Case diverse per restare insieme”

