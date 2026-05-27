Diletta Leotta ha condiviso su Instagram uno scatto senza filtri in cui mostra il pancione dopo il parto. La foto, accompagnata da un messaggio di forza e autenticità, mette in evidenza un aspetto della maternità spesso nascosto sui social. La giornalista ha deciso di mostrare il suo corpo naturale, lasciando emergere la realtà di un momento di grande trasformazione. La scelta ha suscitato commenti di supporto tra i suoi follower.

Diletta Leotta torna a parlare alle sue follower condividendo sui social un lato della maternità spesso nascosto dietro al perfezionismo dei social. La conduttrice tv pubblica una serie di scatti che la ritraggono nella quotidianità con i figli, mostrando senza reticenze il corpo nel periodo successivo al parto. La frase che accompagna il post Instagram è “Per sempre grata”, scritta in inglese. Nelle immagini Diletta appare mentre allatta, gioca con i bambini e si dedica alle sue attività di neo mamma bis, con la stessa naturalezza con cui affronta la sua routine lavorativa. Il dettaglio che colpisce di più è la panciera post parto che indossa in uno scatto in particolare. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Diletta Leotta e il post parto senza filtri: sui social lo scatto in panciera è simbolo di forza

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