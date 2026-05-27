Diletta Leotta ha condiviso sui social uno scatto senza filtri in panciera, evidenziando il suo percorso post parto. La foto mostra un lato della maternità spesso nascosto dal perfezionismo online. La pubblicazione ha ricevuto commenti di sostegno da parte dei follower, che hanno apprezzato l’autenticità dell’immagine. Leotta ha spiegato di voler rappresentare la forza e la naturalezza di ogni mamma in questa fase. La foto sottolinea il contrasto tra immagine pubblica e realtà personale.

Diletta Leotta torna a parlare alle sue follower condividendo sui social un lato della maternità spesso nascosto dietro al perfezionismo dei social. La conduttrice tv pubblica una serie di scatti che la ritraggono nella quotidianità con i figli, mostrando senza reticenze il corpo nel periodo successivo al parto. La frase che accompagna il post Instagram è “Per sempre grata”, scritta in inglese. Nelle immagini Diletta appare mentre allatta, gioca con i bambini e si dedica alle sue attività di neo mamma bis, con la stessa naturalezza con cui affronta la sua routine lavorativa. Il dettaglio che colpisce di più è la panciera post parto che indossa in uno scatto in particolare. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Diletta Leotta e il post parto senza filtri: sui social lo scatto in panciera è simbolo di forza per ogni mamma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Diletta Leotta e il post parto senza filtri: sui social lo scatto in panciera è simbolo di forzaDiletta Leotta ha condiviso su Instagram uno scatto senza filtri in cui mostra il pancione dopo il parto.

Diletta Leotta mamma per la seconda volta: è nato Leonardo, l’annuncio social con Loris KariusDiletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato attraverso i social la nascita del loro secondo figlio, un maschietto chiamato Leonardo.

Temi più discussi: Diletta Leotta sceglie Salò come buen retiro per il Mondiale su Dazn: si è trasferita in una villa da 550mq e sette camere con tutta la famiglia; Salò conquista anche Diletta Leotta: estate Mondiale sul Garda con Karius; Diletta Leotta (neomamma bis) va a Salò in una villa da 550 metri quadrati per l’estate; Diletta Leotta a Salò dopo la nascita di Leonardo: la villa di design con piscina vale oltre 5 milioni.

Diletta Leotta, party in piscina dopo il parto: arrivano Elodie e Franceska #dilettaleotta x.com

Il post-parto di Diletta Leotta: pancera, villa da 5 milioni e GardalandDopo la nascita di Leonardo, Diletta Leotta si rilassa sul Garda tra villa di lusso, spa e una giornata a Gardaland con Karius e Aria ... corrieredellosport.it

Diletta Leotta e il party in piscina dopo il parto: arrivano anche Elodie e FranceskaDiletta Leotta si rilassa sul lago di Garda dopo la nascita del piccolo Leonardo: festa in piscina con Elodie e Franceska Nuredini ... tgcom24.mediaset.it

Il largo e venoso del papi é così duro adesso.. VIENI a dare un occhiata CUCCIOLO reddit