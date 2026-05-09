Diletta Leotta mamma per la seconda volta | è nato Leonardo l’annuncio social con Loris Karius

Da notizieaudaci.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Diletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato attraverso i social la nascita del loro secondo figlio, un maschietto chiamato Leonardo. L’annuncio è stato pubblicato sui rispettivi profili online, confermando la nascita del bambino. La notizia è stata condivisa con una foto e un messaggio che celebra il lieto evento. La coppia ha già un altro figlio e la nascita di Leonardo ha ricevuto numerosi commenti di sostegno e auguri.

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Fiocco azzurro per Diletta Leotta e Loris Karius. La conduttrice di DAZN e il portiere dello Schalke 04 sono diventati genitori per la seconda volta. Oggi, sabato 9 maggio 2026, la coppia ha annunciato sui social la nascita del piccolo Leonardo, condividendo una serie di scatti che in poche ore hanno fatto il giro del web. Nelle immagini pubblicate su Instagram si vede la famiglia riunita nella clinica dove è avvenuto il parto: mamma Diletta, papà Loris, il neonato e la sorellina Aria, nata il 16 agosto 2023. Un momento intimo e familiare che ha subito emozionato milioni di follower. Per comunicare la nascita del secondogenito, Diletta Leotta ha scelto la semplicità.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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