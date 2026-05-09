Diletta Leotta mamma per la seconda volta | è nato Leonardo l’annuncio social con Loris Karius
Diletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato attraverso i social la nascita del loro secondo figlio, un maschietto chiamato Leonardo. L’annuncio è stato pubblicato sui rispettivi profili online, confermando la nascita del bambino. La notizia è stata condivisa con una foto e un messaggio che celebra il lieto evento. La coppia ha già un altro figlio e la nascita di Leonardo ha ricevuto numerosi commenti di sostegno e auguri.
Fiocco azzurro per Diletta Leotta e Loris Karius. La conduttrice di DAZN e il portiere dello Schalke 04 sono diventati genitori per la seconda volta. Oggi, sabato 9 maggio 2026, la coppia ha annunciato sui social la nascita del piccolo Leonardo, condividendo una serie di scatti che in poche ore hanno fatto il giro del web. Nelle immagini pubblicate su Instagram si vede la famiglia riunita nella clinica dove è avvenuto il parto: mamma Diletta, papà Loris, il neonato e la sorellina Aria, nata il 16 agosto 2023. Un momento intimo e familiare che ha subito emozionato milioni di follower. Per comunicare la nascita del secondogenito, Diletta Leotta ha scelto la semplicità.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Notizie correlate
Leggi anche: Diletta Leotta mamma bis: è nato Leonardo, il secondo figlio con Loris Karius
Leggi anche: Diletta Leotta mamma bis: è nato il piccolo Leonardo, secondo figlio con Loris Karius
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Diletta Leotta raggiante in total red per l’ultimo match prima del parto; Sal Da Vinci è l'ospite della nuova puntata di Mamma Dilettante 5 con Diletta Leotta; Karius vola! Star dello Schalke 04 che torna in Bundesliga e secondo figlio in arrivo. Diletta gli scrive...; Diletta Leotta, total red Look per l’ultima puntata di Fuoriclasse: scoprilo qui!.
Diletta Leotta di nuovo mamma: è nato Leonardo, il secondo figlio con Loris KariusDiletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato la nascita del piccolo Leonardo con un tenero post su Instagram. Ecco le prime foto del loro secondo figlio. gazzetta.it
Diletta Leotta ha partorito, è nato il secondo figlio: il tenero annuncio e la prima fotoLa conduttrice Diletta Leotta è diventata mamma per la seconda volta: arriva l'annuncio e la gioia con il marito Loris Karius. donnaglamour.it
Benvenuto Leonardo". È così che Diletta Leotta e Loris Karius hanno scelto di presentare al mondo il loro secondo figlio, condividendo sui social le prime immagini del piccolo Leonardo insieme alla famiglia riunita in ospedale. L’annuncio è arrivato nel pomer facebook
Diletta Leotta mamma bis: è nato il piccolo Leonardo, secondo figlio con Loris Karius x.com
[DAZN Italia] Diletta Leotta reddit