Diletta Leotta mamma per la seconda volta | è nato Leonardo l’annuncio social con Loris Karius

Diletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato attraverso i social la nascita del loro secondo figlio, un maschietto chiamato Leonardo. L’annuncio è stato pubblicato sui rispettivi profili online, confermando la nascita del bambino. La notizia è stata condivisa con una foto e un messaggio che celebra il lieto evento. La coppia ha già un altro figlio e la nascita di Leonardo ha ricevuto numerosi commenti di sostegno e auguri.

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