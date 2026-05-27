Dieta Mediterranea nasce la rete dei ristoratori ‘messaggeri’ della salute

È stata creata una rete di ristoratori che si assumono il ruolo di ‘messaggeri’ della Dieta Mediterranea, con l’obiettivo di promuovere il consumo di cibi salutari. Questi ristoratori riceveranno una targa che certifica il rispetto di regole specifiche legate a questa alimentazione. La iniziativa mira a diffondere pratiche alimentari sane e a valorizzare le caratteristiche della dieta tradizionale mediterranea.

Tempo di lettura: 2 minuti Ristoratori come ‘messaggeri’ del?buon cibo e del benessere, con tanto di targa ad hoc per?certificare il rispetto e l’adozione di determinate regole. E’?quanto prevede il patto per la salute fra l’Osservatorio?Nazionale Dieta Mediterranea e il mondo della ristorazione, che?vuole rendersi protagonista come “Messaggero della Dieta?Mediterranea” nel promuovere il ‘modello alimentare’, che?intercetta un consumatore sempre più esigente e consapevole. Un?patto già operativo, sulla cui base sta nascendo una rete?nazionale cui hanno aderito già numerosi ristoratori. E i primi,?provenienti da Campania, Puglia e Basilicata,... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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