Agroalimentare i ristoratori come messaggeri della Dieta Mediterranea

I ristoratori sono stati coinvolti in un progetto per promuovere la Dieta Mediterranea e la cucina italiana come strumenti di prevenzione e salute pubblica. L’iniziativa li vede come “messaggeri” di questa tradizione, con l’obiettivo di combinare il piacere del cibo con benefici per il benessere. La campagna mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di adottare abitudini alimentari sane attraverso il ruolo dei ristoratori.

Comunali, si vota fino alle 15. Giù l’affluenza media (ma non a Salerno). Stasera i primi verdetti Lions, 1.500 delegati al Congresso Nazionale tra impatto sociale e innovazione Promuovere la Dieta Mediterranea e la Cucina Italiana come strumenti concreti di prevenzione primaria e tutela della salute pubblica: è in questo quadro che si inserisce l’iniziativa che vede i ristoratori come “messaggeri” della Dieta Mediterranea per coniugare buon gusto e benessere. Cibo, convivialità e salute saranno tra i temi conduttori dell’incontro in programma mercoledì prossimo, 27 maggio (ore 9), nella Reggia di Caserta. L’iniziativa è promossa dall’Osservatorio Nazionale Dieta Mediterranea (presieduto da Vito Amendolara e composto da Fnob, Ciheam, Uni e Università Parthenope). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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