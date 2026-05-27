Agroalimentare | Dieta Mediterranea nasce la rete dei ristoratori messaggeri della salute

Ristoratori come ‘messaggeri’ del buon cibo e del benessere con tanto di targa ad hoc per certificare il rispetto e l’adozione di determinate regole: nasce il patto nazionale per la salute fra l’Osservatorio Nazionale Dieta Mediterranea e il mondo della ristorazione che intende rendersi protagonista come “Messaggero della Dieta Mediterranea” nel promuovere il ‘modello alimentare’ che intercetta un consumatore sempre più esigente e consapevole. La proposta si formalizza attraverso l’utilizzazione delle norme e della potenzialità di questo modello alimentare consigliato dall’Unesco attraverso una rinnovata ed equilibrata offerta di cibo. E’ la proposta fatta oggi nella Reggia di Caserta nell’incontro che ha avuto come filo conduttore cibo, convivialità e salute. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Intervista a Angelo Barone, presidente consulta nazionale distretti del cibo

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